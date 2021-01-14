Ведущий Норкин позабавил зрителей анекдотом про игру в коронавирус

Телеведущий Андрей Норкин за семь секунд успел и напугать, и рассмешить телезрителей. Поводом для таких эмоций стало предложение в стихах.

Телеведущий Андрей Норкин за семь секунд успел и напугать, и рассмешить телезрителей. Поводом для таких эмоций стало предложение в стихах.

Эфир программы "Место встречи" телеведущий Андрей Норкин по традиции закончил полюбившейся многим рубрикой. Обычно ведущий завершает выпуск анекдотом, но в этот раз он решил сделать его поэтическим с ноткой знакомых "садистских стишков", пишет "Царьград".

"Дети играли в подвале в COVID. Дворник чипирован был и привит", – произнес ведущий Андрей Норкин.

За последний год в Сети ежедневно появляются сообщения о COVID-19. Вместе с достоверной информацией в инфополе присутствуют и фейковые новости. Пиарятся за счет инфекции и медийные личности, такие как Виктория Боня. Она часто рассказывает подписчикам о теориях заговора. Но фолловеры открыто высмеивают каждый довод ведущей на эту тему. А кто-то не унывает и сочиняет короткие строчки, которые Норкин позже рассказывает зрителям.