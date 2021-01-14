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7:04   14 Января 2021
Общество

Госдума РФ разрабатывает законопроект об отмене ОГЭ

Госдума РФ разрабатывает законопроект об отмене ОГЭ

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение документ, который позволит отменить обязательный государственный экзамен (ОГЭ) после девяти классов обучения в средней школе.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что ОГЭ могут оставить лишь для той категории школьников, которые по окончании девятого класса собираются поступать в средние специальные учебные заведения. По словам депутата, в перспективе есть план полной отмены ОГЭ, сообщил новостной портал "Царьград".

Также Зайцев отметил, что в ближайшем будущем может быть отменен единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Он подчеркнул, что оба экзамена не оценивают реальные знания учеников. По его мнению, ОГЭ и ЕГЭ больше ориентированы на проверку навыков, которые были получены при подготовке к испытанию.

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