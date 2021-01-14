Госдума РФ разрабатывает законопроект об отмене ОГЭ

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение документ, который позволит отменить обязательный государственный экзамен (ОГЭ) после девяти классов обучения в средней школе.

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение документ, который позволит отменить обязательный государственный экзамен (ОГЭ) после девяти классов обучения в средней школе.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что ОГЭ могут оставить лишь для той категории школьников, которые по окончании девятого класса собираются поступать в средние специальные учебные заведения. По словам депутата, в перспективе есть план полной отмены ОГЭ, сообщил новостной портал "Царьград".

Также Зайцев отметил, что в ближайшем будущем может быть отменен единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Он подчеркнул, что оба экзамена не оценивают реальные знания учеников. По его мнению, ОГЭ и ЕГЭ больше ориентированы на проверку навыков, которые были получены при подготовке к испытанию.