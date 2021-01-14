Новый штамм коронавируса с тремя генетическими мутациями выявлен в США
Американские врачи обнаружили еще два новых штамма коронавируса, один из которых отличается от уже известных видов более высокой заразностью.
Вторая выявленная разновидность схожа с "британской" мутацией вируса. Об этом говорится в заявлении медицинского центра Университета штата Огайо, где и были зафиксированы первые случаи заражения новыми штаммами возбудителя COVID-19.
Наибольшую опасность из себя представляет второй вид коронавируса, у него наблюдаются три генетические мутации, передает "Царьград". За последние три недели в городе Коламбус возросло число инфицированных неизвестным штаммом, что может говорить о более ускоренных темпах его распространения.
"На данный момент у нас нет информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин", — главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер.
Всемирная организация здравоохранения 14 января планирует приехать в Китай для начала расследования происхождения коронавируса. Изначально поездка была назначена на более ранний срок, однако власти республики не успели подготовить необходимые для этого документы.