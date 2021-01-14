Новый штамм коронавируса с тремя генетическими мутациями выявлен в США

Американские врачи обнаружили еще два новых штамма коронавируса, один из которых отличается от уже известных видов более высокой заразностью.

Американские врачи обнаружили еще два новых штамма коронавируса, один из которых отличается от уже известных видов более высокой заразностью.

Вторая выявленная разновидность схожа с "британской" мутацией вируса. Об этом говорится в заявлении медицинского центра Университета штата Огайо, где и были зафиксированы первые случаи заражения новыми штаммами возбудителя COVID-19.

Наибольшую опасность из себя представляет второй вид коронавируса, у него наблюдаются три генетические мутации, передает "Царьград". За последние три недели в городе Коламбус возросло число инфицированных неизвестным штаммом, что может говорить о более ускоренных темпах его распространения.

"На данный момент у нас нет информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин", — главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер.

Всемирная организация здравоохранения 14 января планирует приехать в Китай для начала расследования происхождения коронавируса. Изначально поездка была назначена на более ранний срок, однако власти республики не успели подготовить необходимые для этого документы.