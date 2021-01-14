Врач Павлова рассказала о влиянии нового штамма коронавируса на детей

Нервная система и головной мозг наиболее подвержены воздействию коронавирусной инфекции в организме детей, рассказала врач клиники МГУ Зухра Павлова.

Нервная система и головной мозг наиболее подвержены воздействию коронавирусной инфекции в организме детей, рассказала врач клиники МГУ Зухра Павлова.

Павлова считает, что родители сейчас находятся в критическом заблуждении, что COVID-19 не страшен для детей. Однако это не так, рассказало издание "Царьград".

"Не хочется, конечно, никого пугать, однако с высокой долей вероятности наибольшему воздействию подвергается нервная система, прежде всего, головной мозг", — объяснила Зухра Павлова.

Повреждения этих систем может привести к эмоциональным и психогенным последствиям. Также нельзя отрицать, что "британский" штамм не повлияет на работу желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистую систему.

Дети также подвержены воздействию нового штамма. Различные типы вируса будут оказывать разное влияние на организм. Врач советует при первых появлениях симптома вызывать врача и сдавать тест на COVID-19.