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5:40   14 Января 2021
Общество

Гордума Якутска одобрила отставку мэра Сарданы Авксентьевой

Гордума Якутска одобрила отставку мэра Сарданы Авксентьевой

Гордума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Вместо нее на должность исполняющего обязанности градоначальника назначен первый замглавы города Евгений Григорьев.

Решение было принято во время очередной сессии местной думы. Ее председатель Альберт Семенов по случаю кадровых изменений обратился к новоиспеченному мэру Якутска. Он пожелал политику плодотворной работы на благо родного города. Также он поблагодарил Авксентьеву за почти три года успешного и эффективного взаимодействия.

"Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Сардану Владимировну за совместную работу", — добавил Семенов.

В четверг депутаты одобрили решение Авксентьевой о добровольном сложении полномочий раньше положенного срока. На должности мэра она была назначена в сентябре 2018 года.

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#якутск #отставка мэра #Сардана Владимировна

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