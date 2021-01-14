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5:38   14 Января 2021
Общество

Законопроект о легализации марихуаны на Украине внесен в парламент

Законопроект о легализации марихуаны на Украине внесен в парламент

Легализация каннабиса на Украине поможет "спасти тысячи людей". Об этом заявили киевские власти.

Возможно, таким образом Киев хочет задобрить население страны, которое выходит на митинги против очередного повышения тарифов на газ и электроэнергию. Вместе с легализацией легких наркотических средств для медицинских целей украинские власти хотят вернуть игорный бизнес в страну.

Соответствующий законопроект уже внесен в парламент и находится на завершающей стадии, заявил Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия . Его альтернативное название "Закон для Софийки". Стоит отметить, что инициативу поддержал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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#украина #легализация марихуаны #закон для софийки

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