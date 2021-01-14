Трамп заявил о посягательстве на свободу слова в США
Право американцев на свободу слова подвергается беспрецедентным нападкам. Соответствующее заявление сделал действующий президент США Дональд Трамп в своем телеобращении.
Посягательства на свободу слова, по словам Трампа, наблюдаются на территории США в последние дни. Он считает, что сейчас страна переживает сложные и напряженные времена.
"Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", — говорится в обращении Трампа.
Глава государства призвал граждан к единству. По словам президента, сейчас американцы должны действовать сообща, а не лишать друг друга голоса.
Телеобращение Трампа вышло после решения Палаты представителей Конгресса США об импичменте президента. Главу государства обвинили в "подстрекательстве к мятежу". Трамп стал первым американским президентом, которому дважды объявляли импичмент.