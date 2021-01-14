Итальянские СМИ назвали новогоднее шоу Урганта "комедийным шедевром"

Больше миллиона итальянцев посмотрели новогодний выпуск Ивана Урганта в итальянском стиле "Ciao, 2020!". Ряд зарубежных изданий оценили шоу.

Больше миллиона итальянцев посмотрели новогодний выпуск Ивана Урганта в итальянском стиле "Ciao, 2020!". Ряд зарубежных изданий оценили шоу.

Программа "Вечерний Ургант" на один день сменила формат. Ее главный ведущий превратился в Джованни Урганти, а звездные гости Егор Крид и Ольга Бузова предстали в качестве Орнеллы Буззи и Джорджио Кридди. Выпуск стал одним из самых просматриваемых роликов на YouTube, передает "Царьград".

"Гротеск, сатира, но, прежде всего, большое признание в любви Италии и нашей местной мелодичной песне", — говорится в материале одного из итальянских изданий.

"Ciao, 2020!" назвали "комедийным шедевром" и "образцом осознанной пародии на трэшовое телевидение". La Libero Quotidiano, Corriere Della Sera, La Repubblica посвятили свои публикации российскому шоу.