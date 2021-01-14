РЭО оценил работу операторов по вывозу ТКО в новогодние праздники

Специалисты отслеживали соблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в новогодние праздники. Сбои были выявлены лишь в нескольких регионах.

Специалисты отслеживали соблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в новогодние праздники. Сбои были выявлены лишь в нескольких регионах.

Нарушения нашли в семи субъектах РФ — в Кировской, Оренбургской, Магаданской и Архангельской областях, в Алтайском крае, а также в Республиках Дагестан и Крым. Глава Минприроды России Александр Козлов лично контролировал выполнение работ. Кроме того, он распорядился принять необходимые меры для предотвращения сбоев в дальнейшем, сообщает телеканал "360".

Сообщения о сбоях приходили через систему РЭО Радар. Они могли произойти в связи со сменой транспортной компании или повреждением контейнеров.