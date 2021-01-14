Власти Португалии ввели жесткий карантин до конца января

Португальцев предупредили о продлении режима чрезвычайного положения. Теперь жесткий карантин в стране будет действовать до 30 января.

Португальцев предупредили о продлении режима чрезвычайного положения. Теперь жесткий карантин в стране будет действовать до 30 января.

Число заболевших COVID-19 в Португалии продолжает расти, поэтому необходимо вновь ввести жесткие ограничительные меры и отправить местных жителей по домам, как это было в марте и апреле 2020 года. Карантин вступит в силу с пятницы, заявил премьер страны Антониу Кошта.

Жителей Португалии призвали оставаться дома и работать удаленно, если это возможно. А вот школы продолжат работать. Все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты. Работу приостановят парикмахерские, культурные и спортивные заведения. Открытыми останутся здания суда и религиозные учреждения.

Несмотря на негативные последствия для экономики, Кошта заявил, что страна будет поддерживать бизнес сильнее, чем в прошлом году. Штрафы за нарушение ограничительных мер увеличат.