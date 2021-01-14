Белый дом опубликовал видеообращение Трампа в Twitter после импичмента

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента. Он заявил, что его сторонники не должны поддерживать насилие.

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента. Он заявил, что его сторонники не должны поддерживать насилие.

В обращении Трамп пообещал наказать виновных в беспорядках граждан. Однако он ни слова не сказал про объявленный ему представителями Палаты представителей США импичмент.

"Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю… Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", — сказал президент.

Также глава Соединенных Штатов заявил о нарушении свободы слова, напоминая блокировки своих аккаунтов в социальных Сетях.

"Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", — прокомментировал Трамп.

Он призвал граждан слушать друг-друга и отметил, что усилит обеспечение порядка в Вашингтоне, чтобы избежать повторного сценария с беспорядками.