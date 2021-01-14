«Укрiнформ»: Украина созрела для легализации марихуаны в медицинских целях

Украинские власти в новом 2021 приготовили для жителей страны не только повышение тарифов за коммунальные услуги и новые штрафы, в том числе и за разговоры на русском языке, но и послабления, которые понравятся отдельным категориям граждан.

Украинские власти в новом 2021 приготовили для жителей страны не только повышение тарифов за коммунальные услуги и новые штрафы, в том числе и за разговоры на русском языке, но и послабления, которые понравятся отдельным категориям граждан.

Речь идет о разрешении работы казино в стране, а также о легализации медицинского каннабиса.

Об этом читателям сообщает издание «Укрiнформ», отмечая, что законопроект о марихуане, призванный «спасти тысячи жизней», уже внесен на рассмотрение Верховной рады.

Также автор отмечает, что законопроект с альтернативным названием «Закон для Софийки» ранее поддержал Епифаний – глава ПЦУ (Православной церкви Украины), созданной в годы президентства Петра Порошенко.

«Украинцы созрели до того, чтобы поддержать легализацию медицинского каннабиса для спасения тысяч людей. Народные депутаты заговорили о необходимости легализации медицинского каннабиса и, похоже, на этот раз, от разговоров они готовы перейти к делу», — подчеркивает автор материала.

По его словам, еще перед наступлением нового 2021 года Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию правящей партии «Слуга народа», сообщил, что принятие решения о легализации марихуаны в медицинских целях уже находится на завершающем этапе.