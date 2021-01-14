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3:03   14 Января 2021
Общество

Британские власти встревожены из-за "бразильского" штамма коронавируса

Британские власти встревожены из-за "бразильского" штамма коронавируса

Правительство Великобритании серьезно обеспокоено из-за выявления случаев заражения "бразильским" штаммом коронавируса в разных странах мира.

Власти уже приняли комплекс ограничительных мер с целью предотвращения завоза в страну новых инфекций. В отношении разновидности возбудителя COVID-19, обнаруженной недавно у некоторых приезжих из Бразилии, Лондон намерен действовать также жестко. Однако у Соединенного Королевства остается много вопросов касательно новой мутации вируса.

"Мы озабочены новостями о новом бразильском варианте коронавируса", — отметил премьер-министр Борис Джонсон.

Какие сферы жизни затронет ужесточенные ограничения, политик уточнять не стал. На прошлой неделе правительство ввело меры для борьбы с "южноафриканским" штаммом коронавируса.

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#великобритания #бразилия #коронавирус

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