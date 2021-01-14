Американские нацгвардейцы разместились в Капитолии для охраны правопорядка

Нацгвардия США заняла Капитолий впервые со времен Гражданской войны. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Нацгвардия США заняла Капитолий впервые со времен Гражданской войны. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Таким образом бойцы национальной гвардии будут охранять место заседаний конгресса США, а также ближайшие окрестности от новых протестных акций. Издание сообщило, что в ближайшие дни в столицу США может прибыть еще примерно 20 тысяч солдат для поддержания порядка при инаугурации кандидата в президенты Джо Байдена.

Как сообщает The Washington Post, на Капитолийском холме сейчас собрались сторонники Байдена. Они скандируют оскорбительные лозунги в адрес действующего президента Дональда Трампа и требуют для него импичмента, виня в произошедших неделю назад событиях.

Тогда сторонники главы американского государства взяли штурмом здание Капитолия и удерживали его в течении нескольких часов. В результате тех событий погибло пять человек и заведено более 160 уголовных дел.