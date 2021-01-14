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1:53   14 Января 2021
Политика

Сенатор США Макконнелл заявил о невозможности импичмента Трампа

Сенатор США Макконнелл заявил о невозможности импичмента Трампа

Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что шансов на честный и серьезный процесс над президентом США Дональдом Трампом сенате до истечения его полномочий нет.

Решение, по словам Макконнелла, до 20 января принять не успеют. Предыдущие процессы по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день. Именно поэтому до инаугурации нового президента Трамп не может быть отстранен.

Палата представителей США уже объявила импичмент американскому лидеру. За отстранение действующего президента проголосовало рекордное количество конгрессменов в палате за всю историю таких процессов. Однако вынести вердикт должен судебный процесс в Сенате США, который не успеет пройти за семь дней.

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#трамп #импичмент #макконнелл

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