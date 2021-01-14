Пушков усомнился в поддержке импичмента Трампа Сенатом США

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал досрочное отстранение президента США Дональда Трампа. Палата представителей Конгресса США объявила импичмент главе Соединенных Штатов.

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал досрочное отстранение президента США Дональда Трампа. Палата представителей Конгресса США объявила импичмент главе Соединенных Штатов.

Трампа хотят отстранить из-за беспорядков, которые вспыхнули после серии его обращений к сторонникам. Пушков выразил свое мнение на этот счет.

"Импичмент палаты представителей не имеет последствий без поддержки сената. Состоится ли второй? Большой вопрос. Сторонникам импичмента нужно набрать в сенате более двух третей голосов. Это непросто", — заявил член Совета Федерации.

Пушков ранее отмечал, что импичмент несет в себе не цель отстранения Трампа от должности президента, а полное прекращение его карьеры.