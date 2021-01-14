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1:29   14 Января 2021
Политика

Пушков усомнился в поддержке импичмента Трампа Сенатом США

Пушков усомнился в поддержке импичмента Трампа Сенатом США

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал досрочное отстранение президента США Дональда Трампа. Палата представителей Конгресса США объявила импичмент главе Соединенных Штатов.

Трампа хотят отстранить из-за беспорядков, которые вспыхнули после серии его обращений к сторонникам. Пушков выразил свое мнение на этот счет.

"Импичмент палаты представителей не имеет последствий без поддержки сената. Состоится ли второй? Большой вопрос. Сторонникам импичмента нужно набрать в сенате более двух третей голосов. Это непросто", — заявил член Совета Федерации.

Пушков ранее отмечал, что импичмент несет в себе не цель отстранения Трампа от должности президента, а полное прекращение его карьеры.

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#пушков #трамп #импичмент

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