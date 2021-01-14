Юрист Ганюшкина назвала два способа признания физлица банкротом в 2021 году

Поправки в ФЗ "О несостоятельности" сделали доступной процедуру банкротства для обычных граждан. Два сценария избавления от долга раскрыла юрист Карина Ганюшкина из Credit Konsalt.

Поправки в ФЗ "О несостоятельности" сделали доступной процедуру банкротства для обычных граждан. Два сценария избавления от долга раскрыла юрист Карина Ганюшкина из Credit Konsalt.

Существует два способа признания своей несостоятельности – внесудебное банкротство и банкротство по общему порядку. В первом случае сумма просрочки должна быть от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, на руках нужно иметь вынесенное судом решение по долгу, передает "ПолитРоссия". Подойдет также закрытое исполнительное производство из-за отсутствия имущества, способного покрыть выплаты.

Для всех остальных физических лиц с проблемным долгом признание банкротства проходит по общему порядку в суде. Для этого варианта размер долга должен превышать 500 тысяч рублей, а просрочка составлять минимум три месяца, констатировала Ганюшкина.