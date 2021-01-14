Конгрессмены США объявили президенту Трампу импичмент

Члены Палаты представителей объявили главе Белого дома Дональду Трампу импичмент. Таким образом, лидер стал первым в истории США президентом, который дважды прошел эту процедуру.

Члены Палаты представителей объявили главе Белого дома Дональду Трампу импичмент. Таким образом, лидер стал первым в истории США президентом, который дважды прошел эту процедуру.

Причиной объявления импичмента стало "подстрекательство к мятежу", которое вменяют американскому лидеру, свидетельствуют результаты финального голосования. Согласно тексту резолюции, действия Трампа относятся к "тяжелым преступлениям и проступкам".

Полностью отстранить президента от должности досрочно сможет Сенат США. Однако члены республиканской партии до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации нового президента.