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0:29   14 Января 2021
Политика

Конгрессмены США объявили президенту Трампу импичмент

Конгрессмены США объявили президенту Трампу импичмент

Члены Палаты представителей объявили главе Белого дома Дональду Трампу импичмент. Таким образом, лидер стал первым в истории США президентом, который дважды прошел эту процедуру.

Причиной объявления импичмента стало "подстрекательство к мятежу", которое вменяют американскому лидеру, свидетельствуют результаты финального голосования. Согласно тексту резолюции, действия Трампа относятся к "тяжелым преступлениям и проступкам".

Полностью отстранить президента от должности досрочно сможет Сенат США. Однако члены республиканской партии до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации нового президента.

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#трамп #импичмент #палата представителей

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