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0:08   14 Января 2021
Политика

Палата представителей США начала финальное голосование по импичменту Трампа

Палата представителей США начала финальное голосование по импичменту Трампа

Заключительное голосование вынесет вердикт о дальнейшей карьере действующего президента США Дональда Трампа. Окончательное решение об импичменте примет палата представителей.

В случае досрочного отстранения Трампа от должности, он больше не сможет занимать федеральные должности и участвовать в выборах. Первый этап голосования уже принял резолюцию об объявлении импичмента действующему президенту США. Инициативу поддержали 219 конгрессменов, против высказались 203 человека.

Главу штатов обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". До истечения президентских сроков Трампа осталось всего семь дней. Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

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