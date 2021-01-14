Палата представителей США начала финальное голосование по импичменту Трампа

Заключительное голосование вынесет вердикт о дальнейшей карьере действующего президента США Дональда Трампа. Окончательное решение об импичменте примет палата представителей.

Заключительное голосование вынесет вердикт о дальнейшей карьере действующего президента США Дональда Трампа. Окончательное решение об импичменте примет палата представителей.

В случае досрочного отстранения Трампа от должности, он больше не сможет занимать федеральные должности и участвовать в выборах. Первый этап голосования уже принял резолюцию об объявлении импичмента действующему президенту США. Инициативу поддержали 219 конгрессменов, против высказались 203 человека.

Главу штатов обвиняют в "подстрекательстве к мятежу". До истечения президентских сроков Трампа осталось всего семь дней. Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.