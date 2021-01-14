Караулов обвинил Гордона в "собчаковском" ведении диалога о Крыме

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон пристал к тележурналисту Андрею Караулову с вопросом о принадлежности Крыма. Он попытался обвинить Россию в присоединении полуострова.

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон пристал к тележурналисту Андрею Караулову с вопросом о принадлежности Крыма. Он попытался обвинить Россию в присоединении полуострова.

Гордон спросил у своего собеседника, не "совершала ли Россия ошибку" с Крымом. Караулов заявил, что Москва вернула себе свое, "как бы ни больно это было украинцам", передает "ПолитНавигатор". Пропагандист не успокоился и продолжил задавать один и тот же вопрос.

"Ты, как Собчак. Вот ей хоть кол на голове теши, она все будет о своем. [...] Я призываю тебя, чтобы мы с кондачка не отвечали на вопросы, которые гораздо сложнее, чем да или нет", — заявил телеведущий.

Караулов указал своему оппоненту на то, что затронутая тема не такая простая, как кажется с первого взгляда. Крым стал территорией России в 2014 году после референдума. Москва неоднократно заявляла, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт, но Украина продолжает спорить на эту тему.