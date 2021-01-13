Основатель ФБК Навальный попал в федеральный розыск по делу о мошенничестве

Основатель признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск по делу "Ив Роше". Решение приняла ФСИН.

Основатель признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск по делу "Ив Роше". Решение приняла ФСИН.

Навальный не отмечался в компетентных органах по делу "Ив Роше", когда получил условный срок. Единожды блогер уведомил ФСИН — 23 ноября. Орган обратился в суд с просьбой заменить условный срок на реальный, в случае неявки основателя ФБК в ведомство 29 декабря.

ФСИН сдержала обещание и ходатайство об установлении реального срока было зарегистрировано 11 января по причине игнорирования ведомства блогером. Навальный был объявлен в федеральный розыск с 29 декабря 2020 года.

Ранее издание "ПолитЭксперт" рассказало о неисполнении Навальным возложенных на него обязанностей, что может послужить законным основанием для установления реального срока. Однако блогер с таким решением не согласен, в своем Twitter-аккаунте он заявил, что его условный срок якобы закончился 30 декабря. Таким образом основатель ФБК намерен манипулировать общественным мнением и выставлять себя "жертвой" ведомства.