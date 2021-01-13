Тюремный срок грозит Навальному после возвращения в Россию

Блогер Алексей Навальный может вернуться на родину в ближайшее воскресенье. Однако конфликты основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент в РФ) с законом грозят ему сроком.

Блогер Алексей Навальный может вернуться на родину в ближайшее воскресенье. Однако конфликты основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент в РФ) с законом грозят ему сроком.

Юрист Илья Ремесло прокомментировал смелое решение блогера о возвращении в Россию. Он назвал три возможные причины принятия такого решения Навальным, передает Федеральное агентство новостей.

Ремесло отметил, что основатель ФБК в действительности не осознает последствий возвращения на родину. Он абсолютно уверен в собственной неуязвимости. Кроме того, юрист не исключает возможности того, что Запад пообещал Навальному гарантии безопасности.

Наконец, третьей причиной для возвращения может быть простой пиар. По мнению Ремесло, Навальный по приезде попадет в длительную юридическую борьбу, за счет которой и будет пиариться. Основатель ФБК уверен, что его не посадят, однако это все же возможно, считает Ремесло.