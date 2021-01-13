Исчезновение тауэрского ворона грозит падением Соединенного Королевства

Лондонская крепость Тауэр сообщила о пропаже и возможной смерти "королевы" воронов Мерлин. Ворон отсутствует в крепости в течение шести недель.

Лондонская крепость Тауэр сообщила о пропаже и возможной смерти "королевы" воронов Мерлин. Ворон отсутствует в крепости в течение шести недель.

Согласно древней легенде, когда в Тауэре останется меньше шести птиц, то крепость и все королевство падет. Сейчас в замке осталось шесть воронов.

"Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра", — отметили сотрудники крепости-музея.

Мерлина всегда возвращалась к своим любимым смотрителям. Однако сейчас она исчезла, что, скорее всего, указывает на ее гибель.