Экономист Юшков оценил последствия выхода компании Ramboll из Nord Stream 2

Инжиниринг, на котором специализируется датская компания Ramboll, осуществляется на этапах проектирования, поэтому ее выход из "Северного потока — 2" не сыграет особой роли.

Инжиниринг, на котором специализируется датская компания Ramboll, осуществляется на этапах проектирования, поэтому ее выход из "Северного потока — 2" не сыграет особой роли.

Таким образом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал новость о решении корпорации отказаться от участия в проекте. Информацию об этом распространили местные СМИ, которые объяснили такой шаг опасением из-за агрессивной санкционной политики США в отношении "Северного потока — 2".

"Вполне возможно, что они просто уже не работают, поэтому сказали, что участвовать не будут. Следовало бы дождаться пояснений от самой компании", — отметил специалист в интервью "ПолитРоссии".

Сейчас газопровод находится на финальной стадии строительства. Работа над реализацией проекта возобновится через несколько дней, скорее всего, в мероприятиях будут задействованы судна "Фортуна" и "Академик Черский", добавил Юшков.