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22:12   13 Января 2021
Общество

Украинский мэр Марцинкив по-черному высмеял возможную смерть горожанина

Украинский мэр Марцинкив по-черному высмеял возможную смерть горожанина

Украинец, который возможно утонул в пруду, "всплывет сам". Об этом заявил градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время встречи с чиновниками.

Политики обсуждали поиски пропавшего жителя города, но мэр решил, что мужчина просто решил поплавать, а потом пошел домой, передает "Новороссия". Коллеги оценили шутку Марцинкива и поддержали его громким смехом.

"Сам всплывет, что?" — подытожил градоначальник и разразился смехом.

Пользователи Сети осудили Марцинкива и заявили, что высмеивание смерти гражданина неуместно. Чиновников обвинили в том, что они заподозрили погибшего в хайпе на своей же смерти.

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#украина #мэр #Марцинкив #черный юмор

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