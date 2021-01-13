22:12 13 Января 2021Общество
Украинский мэр Марцинкив по-черному высмеял возможную смерть горожанина
Украинец, который возможно утонул в пруду, "всплывет сам". Об этом заявил градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время встречи с чиновниками.
Украинец, который возможно утонул в пруду, "всплывет сам". Об этом заявил градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время встречи с чиновниками.
Политики обсуждали поиски пропавшего жителя города, но мэр решил, что мужчина просто решил поплавать, а потом пошел домой, передает "Новороссия". Коллеги оценили шутку Марцинкива и поддержали его громким смехом.
"Сам всплывет, что?" — подытожил градоначальник и разразился смехом.
Пользователи Сети осудили Марцинкива и заявили, что высмеивание смерти гражданина неуместно. Чиновников обвинили в том, что они заподозрили погибшего в хайпе на своей же смерти.