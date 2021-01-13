Палата представителей США проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей США проголосовала за резолюцию импичмента американского лидера Дональда Трампа. За высказались 219 конгрессменов, против — 203 человека.

Палата представителей США проголосовала за резолюцию импичмента американского лидера Дональда Трампа. За высказались 219 конгрессменов, против — 203 человека.

Первый этап голосования за досрочное отстранения Трампа с поста президента пройден, теперь предстоит двухчасовое обсуждение по делу действующего главы США конгрессменами под представительством демократа Нэнси Пелоси. После чего пройдет финальное голосование за импичмент в Сенате США.

При объявлении импичмента, Трамп лишится возможности участия в выборах президента. Кроме того, он больше не сможет занимать никакие федеральные должности.