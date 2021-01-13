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21:50   13 Января 2021
Политика

Палата представителей США проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей США проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей США проголосовала за резолюцию импичмента американского лидера Дональда Трампа.  За высказались 219 конгрессменов, против — 203 человека.

Первый этап голосования за досрочное отстранения Трампа с поста президента пройден, теперь предстоит двухчасовое обсуждение по делу действующего главы США конгрессменами под представительством демократа Нэнси Пелоси. После чего пройдет финальное голосование за импичмент в Сенате США.

При объявлении импичмента, Трамп лишится возможности участия в выборах президента. Кроме того, он больше не сможет занимать никакие федеральные должности.

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#трамп #импичмент #сенат сша #пелоси

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