Экс-сенатор призвал жестко ответить НАТО на провокацию в Средиземном море

Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал задержание российского торгового корабля в Средиземное море. "Адлер" был задержан спецназом ВМС Греции для досмотра.

Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал задержание российского торгового корабля в Средиземное море. "Адлер" был задержан спецназом ВМС Греции для досмотра.

Ранее греческие СМИ сообщили, что спецназ ВВС Греции преследовал в Средиземном море российский торговый корабль "Адлер". Его экипаж вынудили сдаться, после чего спецназ досмотрел корабль, когда заподозрили, что на его борту моряки перевозят оружие в Ливию. Подозрительных грузов не было обнаружено, греческие военные принесли извинения экипажу, после чего отпустили. Однако экс-сенатор и военный эксперт Франц Клинцевич в беседе с ФАН раскритиковал действия Греции и назвал задержание "Адлера" провокацией со стороны НАТО, которая нацелена на дискредитацию России.

"Раньше такое было немыслимо, а теперь мы видим со стороны греческих военных участие в настоящей провокации против России. Уже вижу заголовки: "российское судно заподозрили в незаконных поставках оружия", "пособники террористов" и так далее", — отметил экс-сенатор.

Клинцевич также отметил, что Кремль должен ответить на подобные попытки дискредитации россиян жестко. Будет уместно, с его точки зрения, заподозрить в несанкционированном провозе запрещенных грузов корабль стран НАТО и задержать для досмотра, заявив СМИ, что спецназ искал на корабле взрывчатые вещества.