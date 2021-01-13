СМИ назвали компанию, по которой могут ударить санкции из-за "СП-2"

Швейцарская компания может попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток - 2".

Швейцарская компания может попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток - 2".

Швейцарская компания Zurich Insurance Group может быть страховщиком "Северного потока - 2". Информацию об этом Reuters получило из собственных источников. Компания рискует также попасть под санкции США, которые введены против проекта.

Госдепартамент США в течение нескольких ближайших дней опубликует список компаний, по их мнению, задействованных в проект. Туда могут войти все компании и структуры, участвующие в его строительстве. Среди них может оказаться и Zurich Insurance Group.

О причастности крупной шведской страховой компании к "Северному потоку-2" ещё в конце осени сообщал Bloomberg, ссылаясь на свои источники. В компании тогда отказались говорить о сотрудничестве с конкретным клиентом, но уточнили, что подчинятся любым регламентам, относящимся к её деятельности. Сказано это было после того, как США приняли решение расширить санкции против "Северного потока - 2". Ограничения начали действовать с 1 января, они также распространяются на компании, в том числе и страховые, задействованные в реализации проекта.