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21:14   13 Января 2021
Политика

Банк Америки указал на преимущества диалога России с США при Байдене

Банк Америки указал на преимущества диалога России с США при Байдене

Приход демократа Джо Байдена к власти может поспособствовать снижению геополитических рисков для РФ. К такому выводу пришли представители Банка Америки (Bank of America).

Победа Байдена на президентских выборах приведет к тому, что внешняя политика США станет более гибкой и предсказуемой, считают в Банке Америки. В финансовом конгломерате убеждены, что подход новой администрации к отношениям Москвы и Вашингтона создаст потенциал для роста цен на российские активы.

Экс-специалист по санкциям в Государственном департаменте США Эдвард Фишман в октябре заявил, что избранный президент должен будет полностью переосмыслить вопрос об ограничениях в отношении РФ.

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#сша #байден #bank of america

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