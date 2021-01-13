21:14 13 Января 2021Политика
Банк Америки указал на преимущества диалога России с США при Байдене
Приход демократа Джо Байдена к власти может поспособствовать снижению геополитических рисков для РФ. К такому выводу пришли представители Банка Америки (Bank of America).
Приход демократа Джо Байдена к власти может поспособствовать снижению геополитических рисков для РФ. К такому выводу пришли представители Банка Америки (Bank of America).
Победа Байдена на президентских выборах приведет к тому, что внешняя политика США станет более гибкой и предсказуемой, считают в Банке Америки. В финансовом конгломерате убеждены, что подход новой администрации к отношениям Москвы и Вашингтона создаст потенциал для роста цен на российские активы.
Экс-специалист по санкциям в Государственном департаменте США Эдвард Фишман в октябре заявил, что избранный президент должен будет полностью переосмыслить вопрос об ограничениях в отношении РФ.