Крупные американские корпорации устроили травлю действующего президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Крупные американские корпорации устроили травлю действующего президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Поддерживающих Трампа американцев называют нацистами, внутренними террористами и членами групп ненависти, что является ярким примером нарушения прав человека.

Интернет-война против действующего главы Белого дома была развязана крупнейшими американскими ресурсами, среди которых Amazon, Google, Apple и Twitter. Администраторы сервисов блокируют аккаунты президента США и его сторонников, а также отказывают им в предоставлении услуг.

По мнению сына Дональда Трампа, сложившаяся ситуация напоминает сюжет произведения Джорджа Оруэлла в жанре антиутопии "1984". Кроме того, данные события свидетельствуют о применении двойных стандартов и нарушении Первой поправки Конституции США, передает Центр нарушений прав человека при Федеральном агентстве новостей.