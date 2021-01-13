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21:09   13 Января 2021
Политика

Израильский премьер завел Telegram-канал на русском языке

Израильский премьер завел Telegram-канал на русском языке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создал Telegram-канал на русском языке, где намерен публиковать информацию о своей деятельности.

Советник премьер-министра Дмитрий Гендельман объяснил, что это не первый канал Нетаньяху на русском языке. У него есть русскоязычная страница в Facebook, которая очень популярна среди политиков.

Как уточнил Гендельман, Биньямин Нетаньяху создал Telegram-канал, потому что эта площадка востребована у пользователей Сети. Для политика это доступ к новой аудитории, пишет РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже завел канал в Telegram. Рост популярности мессенджера связывают с обновлением пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp.

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#премьер #израиль #соцсети

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