Омские правоохранители задержали банду "черных риелторов"

Отдел по борьбе с организованной преступностью задержал участников группы, которые принуждали омичей совершать невыгодные сделки.

Отдел по борьбе с организованной преступностью задержал участников группы, которые принуждали омичей совершать невыгодные сделки.

Сотрудники омской полиции задержали "черных риелторов", которые обманным путем принуждали жителей города совершать невыгодные сделки, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководителем группы оказался житель Омска, который ранее работал в агентстве недвижимости. Злоумышленники отбирали квартиры, на которых "висели" коммунальные долги или другие проблемные объекты. Далее мошенники вынуждали собственников продавать свои доли по ценам ниже себестоимости или совершать неравноценный обмен на другое жилье.

Те, кто не соглашался идти на поводу у подельников, сталкивался с намеренной порчей имущества. Завладев недвижимостью, соучастники преступления ремонтировали жилье и перепродавали его по высоким ценам добросовестным покупателям. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые сейчас задержаны.