Рар рассказал, что сделает Меркель перед тем, как покинуть пост канцлера ФРГ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель скорее всего перед своим уходом с этого поста проведет в Берлине большую встречу в «нормандском формате», чтобы остаться в истории эффективным посредником и миротворцем.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель скорее всего перед своим уходом с этого поста проведет в Берлине большую встречу в «нормандском формате», чтобы остаться в истории эффективным посредником и миротворцем.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, для Меркель в последний год ее канцлерства все, не имеющие отношения к Германии вопросы, в том числе и урегулирование в Донбассе, отошли на второй план. Но, возможно, она напоследок организует еще одну встречу лидеров «нормандской четверки». Такую возможность допускают многие эксперты, так как для Ангелы Меркель вопрос урегулирования конфликта в Донбассе является крайне важным.

«Я считаю, что уже весной, или хотя бы летом, госпожа Меркель должна закончить свое канцлерство большой встречей в нормандском формате в Берлине, чтобы забыть эту проблему и двигаться дальше», — пишет Александр Рар.

При этом политолог из Германии напоминает, что в рамках саммита в «нормандском формате», помимо общих переговоров лидеров России, ФРГ, Франции и Украины, обычно проводятся и двусторонние встречи.

В процессе мирного урегулирования в Донбассе, по мнению Рара, необходимы шаги в сторону автономии мятежного региона, так как больше двигаться некуда.

«Мне бы хотелось, чтобы Германия и Франция и дальше были посредниками в переговорах по Донбассу. Но, кажется, Америка при Байдене будет больше вмешиваться в этот процесс», — отметил эксперт.

Действующему президенту США Дональду Трампу, чьи полномочия истекают менее чем через неделю, было все равно, добавил Рар в заключение. Но сменяющий его в Белом доме Джо Байден будет предпринимать по украинскому вопросу какие-то шаги, которые, возможно, окажутся не очень положительными для России.