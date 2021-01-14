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3:14   14 Января 2021
Весь мир

Рар рассказал, что сделает Меркель перед тем, как покинуть пост канцлера ФРГ

Рар рассказал, что сделает Меркель перед тем, как покинуть пост канцлера ФРГ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель скорее всего перед своим уходом с этого поста проведет в Берлине большую встречу в «нормандском формате», чтобы остаться в истории эффективным посредником и миротворцем.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, для Меркель в последний год ее канцлерства все, не имеющие отношения к Германии вопросы, в том числе и урегулирование в Донбассе, отошли на второй план. Но, возможно, она напоследок организует еще одну встречу лидеров «нормандской четверки». Такую возможность допускают многие эксперты, так как для Ангелы Меркель вопрос урегулирования конфликта в Донбассе является крайне важным.

«Я считаю, что уже весной, или хотя бы летом, госпожа Меркель должна закончить свое канцлерство большой встречей в нормандском формате в Берлине, чтобы забыть эту проблему и двигаться дальше», — пишет Александр Рар.

Рар рассказал, что сделает Меркель перед тем, как покинуть пост канцлера ФРГ

При этом политолог из Германии напоминает, что в рамках саммита в «нормандском формате», помимо общих переговоров лидеров России, ФРГ, Франции и Украины, обычно проводятся и двусторонние встречи.

В процессе мирного урегулирования в Донбассе, по мнению Рара, необходимы шаги в сторону автономии мятежного региона, так как больше двигаться некуда.

«Мне бы хотелось, чтобы Германия и Франция и дальше были посредниками в переговорах по Донбассу. Но, кажется, Америка при Байдене будет больше вмешиваться в этот процесс», — отметил эксперт.

Действующему президенту США Дональду Трампу, чьи полномочия истекают менее чем через неделю, было все равно, добавил Рар в заключение. Но сменяющий его в Белом доме Джо Байден будет предпринимать по украинскому вопросу какие-то шаги, которые, возможно, окажутся не очень положительными для России.

Рар рассказал, что сделает Меркель перед тем, как покинуть пост канцлера ФРГ

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