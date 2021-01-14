Пушков: в действиях американских демократов нет ничего либерального

Демократы в США лишь слегка прикрывают свои действия разговорами о либерализме, в то время, как речь уже давно идет о переходе к авторитарному стилю правления. Такое мнение высказал в личном Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Демократы в США лишь слегка прикрывают свои действия разговорами о либерализме, в то время, как речь уже давно идет о переходе к авторитарному стилю правления.

Такое мнение, комментируя события в США, высказал в личном Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Ничего либерального в собственном смысле этого слова в действиях демократов в США не наблюдается, — считает член Совета Федерации. — Сегодня быть подлинным либералом в США означает быть диссидентом».

При этом Пушков отметил, что в США практически не осталось либерализма в классическом понимании этого слова. Лишь отдельные американские журналисты вроде Глена Гринвальда и общественные фигуры, такие как бывший конгрессмен Рон Пол, по мнению сенатора, еще иногда позволяют себе отдельные либеральные высказывания или публикации в Twitter.

«Либеральные взгляды остались также уделом консерваторов типа экс-спикера конгресса Ньюта Гингрича или публициста Пэта Бьюкенена как выразителей взглядов народно-консервативных сил, выступающих за свободу слова и мнений», — добавляет Пушков.

При этом сенатор отмечает, что эти последние проявления либерализма явление временное, так как вскоре могут быть подвергнуты «культуре отмены» или «деплатформингу», а значит будут стерты с общественной и интеллектуальной карты США.

В заключение Пушков приводит слова главы Госдепартамента США Майка Помпео:

«Цензура, моралистическое рвение, политкорректность — все это ведет к одному: авторитаризму, выряженному в одежды благочестивой праведности».

Напомним, в одном из своих предыдущих постов Алексей Пушков объяснил, что «культура отмены» — это когда людей, которые позволили себе не согласиться с мнением системных политиков и озвучить собственные взгляды, в США запугивают, блокируют в социальных сетях и вычеркивают из общественного пространства.