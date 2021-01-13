Баранец рассказал, как может ответить РФ на провокацию НАТО с судном «Адлер»

Баранец считает, что что случившееся — очередная форма проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к РФ.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал инцидент с российским грузовым судном «Адлер». Он считает, что случившееся — очередная форма проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России.

Ранее спецназ греческих ВМС, входящих в НАТО, высадился на торговое судно РФ «Адлер» в Средиземном море, написала в Facebook операция EUNAVFOR MED IRINI. Солдаты, как указано в посте, прибыли на судно в рамках «дружественного визита». В качестве основной задачи миссии на ее сайте указан контроль за оружейным эмбарго, который был введен ООН в отношении Ливии.

На опубликованных снимках видно, что за «Адлером» следовал греческий корабль F-459 Adrias. Высадка спецназа осуществлялась с вертолета.

Баранец признался, что был удивлен инцидентом. Он обсуждал произошедшее со многими специалистами и столкнулся с двумя точками зрения:

«С одной стороны, это называли наглостью и беззаконием. А с другой стороны, НАТОвцы говорят: мы имеем право на подобный осмотр, если у нас есть подозрения. Но вы знаете, у нас тоже много какие могут быть подозрения, но это же нам не даёт возможности шмонать корабли, которые нам только вздумается, — сказал обозреватель КП.

Случившееся, вопреки официальному заявлению, является очередным проявлением недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России, убежден Баранец.

«Мне кажется, если это будет повторяться, мы будем вынуждены действовать. Адекватно. И эти недруги почувствуют себя очень дискомфортно. Потому что у РФ есть очень много приёмов, поводов и фактов для того, чтобы таким же образом наказать наглецов», — заключил Баранец.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич назвал досмотр спецназом НАТО российского торгового судна в Средиземном море провокацией, которую нельзя оставлять без ответа. Он также назвал участие в операции Греции «неприятным сюрпризом», отметив, что между Москвой и Афинами всегда были хорошие отношения.