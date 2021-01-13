Пригожин поддержал освобождение Варламова и напомнил об отношении Верзилова к Шугалею

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал освобождение ранее задержанных в Южном Судане Ильи Варламова и Петра Верзилова.

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал освобождение ранее задержанных в Южном Судане Ильи Варламова и Петра Верзилова.

Задержанные на территории Южного Судана 13 января оппозиционеры Илья Варламов и Петр Верзилов вышли на свободу вскоре после инцидента. Журналист издания Russia News решил обратиться за комментарием к российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Петербургский предприниматель отметил, что освобождение соотечественников вызывает положительные эмоции. При этом Пригожин дал понять, что по-разному относится к задержанным ранее оппозиционерам. Варламова он назвал "безвредным парнем", а его товарищ таких характеристик, по мнению бизнесмена, не достоин. Пригожин вспомнил, как известный своими неадекватными поступками Верзилов "ерничал" на тему освобождения социолога Максима Шугалея. По мнению предпринимателя, он мог серьезно поплатиться за шутки, но правоохранители из Южного Судана были снисходительны:

"Когда российских граждан отпускают -— это всегда хорошо. Варламов – безвредный парень, поэтому, чудесно, что его отпустили. А вот Верзилову следовало бы на себе ощутить годик-полтора запах камеры южно-суданской тюрьмы, чтобы полноценно прочувствовать все то, что прочувствовал задержанный в Ливии Максим Шугалей. Хочу напомнить, что товарищ Верзилов ерничал про задержание Шугалея. Но, видимо, южно-суданские законы пока еще не запрещают шпилить друг друга в задницу в музее, поэтому Верзилов пришелся по душе правоохранительным органам".

Ранее Евгений Пригожин поблагодарил за участие в освобождении российских социологов Шугалея и Суэйфана заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Михаила Богданова.