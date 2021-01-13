Навальный из Германии пытается организовать протесты в Москве

Основатель организации-иноагента ФБК Алексей Навальный сообщил о намерении вернуться в Россию в ближайшее время.

Основатель организации-иноагента ФБК Алексей Навальный сообщил о намерении вернуться в Россию в ближайшее время.

Он уведомил своих сторонников, что взял билет на самолет из Берлина на рейс авиакомпании "Победа" на 17 января. Как отмечает "ПолитЭксперт", желающие могут собраться в столичном аэропорту Внуково, что может стать причиной беспорядков.

Скорее всего, именно на это он и рассчитывал, когда сообщал информацию по поводу своего прибытия в Россию. Еще не вернувшись домой, он приступил к своей привычной деятельности – организации митингов в самых неподходящих для этого местах.

Многие эксперты предупреждали, что Навальный возвращается в Россию для возобновления протестной деятельности и радикализации настроений в российском обществе.