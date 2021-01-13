Основатель проекта "Омбудсмен полиции" пробудет в СИЗО еще три месяца

Экс-сотрудника МВД Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве, оставили под стражей еще на три месяца. Такое решение принял Люблинский суд Москвы.

Экс-сотрудника МВД Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве, оставили под стражей еще на три месяца. Такое решение принял Люблинский суд Москвы.

Адвокат бывшего полицейского Федор Аксененко рассказал, что он настаивал на замене данной меры пресечения на более мягкую. Во время слушания его подзащитный полностью отрицал вину. Следующее заседание по делу состоится 21 января, сообщает ТАСС.

Следствие считает, что основатель проекта "Омбудсмен полиции" требовал от своего коллеги из Москвы 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий. Так и не добившись желаемого, Воронцов, по данным правоохранителей, обнародовал кадры в Сети. А в 2018 и 2020 годах фигурант опубликовал снимки интимного характера еще одного полицейского, у которого вымогал 30 тыс. рублей. Помимо этого обвиняемый делился в соцсетях записями, которые оскорбляли представителей органов внутренних дел, а также материалы с заведомо ложными сведениями.