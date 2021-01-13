Власти Израиля сообщили, когда откроют границы для туристов

Стало известно, когда власти Израиля начнут пускать в страну иностранцев. Об этом сообщила министр по туризму Орит Фаркаш-Хакоэн.

Стало известно, когда власти Израиля начнут пускать в страну иностранцев. Об этом сообщила министр по туризму Орит Фаркаш-Хакоэн.

Предполагается, что путешественники начнут приезжать в Израиль этим летом. Страна уже начала подготовку к приему туристов. В начале прошлого года до закрытия границ государство успели посетить около 850 тысяч человек из разных стран мира.

Конечно, пандемия нанесла серьезный удар по туристическому бизнесу. Но израильское правительство оказало серьезную помощь, выделив отельерам около 94 млн долларов. В это время для приема гостей начали работать специальные коттеджи. Вакцинация населения позволит более активно готовиться к открытию туристического сезона.