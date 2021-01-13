В Петербурге показали первый российский компактный электромобиль «Кама-1»

Разработчики поставили рекорд для российской промышленности, создав электромобиль «Кама-1» всего за два года.

Специалисты Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали первый в России компактный легковой электромобиль «Кама-1». КамАЗ презентовал его 10 декабря в Москве на VII ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо», а затем несколько дней демонстрировал в самом СПбПУ.

«Кама-1» стал ярким достижением 2020 года, вызвав интерес, сопоставимый с президентским автомобилем Aurus. Разработчики поставили своеобразный рекорд для российской промышленности, создав электромобиль всего за два года, без ДВС-предшественника (автомобиля с двигателем внутреннего сгорания данной марки и конструкции).

Сделано у нас. Причём сделано молодёжью. Команда петербургского Политеха разработала «с нуля» электромобиль «Кама-1» за 2 года pic.twitter.com/ydbHrVQpEM — Неонила-2 (@VU5NTP0TFwXVNpH) January 13, 2021

Четырехместный трехдверный смарт-кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды при максимально возможной скорости 150 км/ч. Чтобы зарядить батарею емкостью 33 кВт⋅ч до 80%, требуется кофе-пауза в 18 минут, а от бытовой сети автомобиль заряжается за пять часов.

Автопилот (система ADAS третьего уровня) обеспечивает удержание полосы, сохранение скорости затранспортом, идущим впререди, а также поддержание заданной скорости, автоматическую парковку и автоматический выезд с парковки.

На низких скоростях электрокары двигаются почти неслышно, поскольку у них нет двигателей внутреннего сгорания. При движении со скоростью ниже 20 км/ч электромобиль должен специально издавать шум, чтобы предупреждать пешеходов и велосипедистов о своем приближении. На высокой скорости движения звуковые обозначения уже не нужны.

Расходы на электричество составят не более 30-50 рублей на 100 километров. В обслуживании электромобиль дешевле автомобиля с двигателем внутреннего сгорания из-за отсутствия расходных материалов.

Руководитель проекта, проректора СПбПУ по перспективным проектам, глава инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ, центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков рассказал, что проект дает РФ оказаться в числе ведущих центров разработки и производства электротранспорта в мире.

Впрочем, много времени на размышления рынок не даст. Окно возможностей для России оценивается экспертами в два-три года, в противном случае рынок заполнят иностранные электромобили. Это главный вызов для отечественных разработчиков.