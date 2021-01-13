ЛДПР может выдвинуть кандидата-женщину на президентские выборы 2024 года

Кандидатом от ЛДПР на президентских выборах может выступить женщина. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Кандидатом от ЛДПР на президентских выборах может выступить женщина. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР сказал, что кандидаты от политической силы обязательно будут участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Политик уточнил, что он тоже будет баллотироваться на пост главы государства.

"Мы, ЛДПР, всегда будем участвовать. И я лично. Всегда надо участвовать", — сказал Владимир Жириновский.

Глава фракции также отметил, что его партия может выдвинуть кандидата-женщину. Политсила готова к выборам президента Российской Федерации и не испытывает недостатка в кандидатах.