Совет РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере

Совет по космосу РАН отметил необходимость подтверждения существования фосфина на Венере как потенциального биомаркера.

Совет по космосу РАН отметил необходимость подтверждения существования фосфина на Венере как потенциального биомаркера.

Как было указано в докладе члена-корреспондента РАН Олега Кораблева, совет РАН выступил с инициативой о создании комиссии "Астрофосфин" для обсуждений возможностей наблюдений фосфина в природных и лабораторных условиях. Фосфин выступает одним из главных биомаркеров — его вырабатывают бактерии в анаэробных экосистемах.

Ученые РАН также намерены проверить на наличие фосфина атмосферу Венеры, для этого потребуются эксперименты на индийском космическом аппарате Venus Orbiter Mission. Его планируют запустить в космос в 2024 году в рамках российской программы "Венера-Д". Как рассказал журналистам ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, наличие фосфина на Венере не станет автоматическим доказательством жизни на ней и дополнительные исследования все равно понадобятся, для чего аппаратуру "Венеры-Д" также оборудуют должным образом.

Раньше ученые ставили под сомнение наличие жизни на Венере, которая обладает столь горячей атмосферой, что работа в ней космических аппаратов наблюдения была невозможна. Однако ученые предположили, что в верхних слоях атмосферы горячей планеты условия близки к земным. Ранее об обнаружении фосфина в атмосфере Венеры сообщили в Британском Королевском астрономическом обществе.