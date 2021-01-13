Совет РАН создаст комиссию по поиску жизни на Венере
Совет по космосу РАН отметил необходимость подтверждения существования фосфина на Венере как потенциального биомаркера.
Как было указано в докладе члена-корреспондента РАН Олега Кораблева, совет РАН выступил с инициативой о создании комиссии "Астрофосфин" для обсуждений возможностей наблюдений фосфина в природных и лабораторных условиях. Фосфин выступает одним из главных биомаркеров — его вырабатывают бактерии в анаэробных экосистемах.
Ученые РАН также намерены проверить на наличие фосфина атмосферу Венеры, для этого потребуются эксперименты на индийском космическом аппарате Venus Orbiter Mission. Его планируют запустить в космос в 2024 году в рамках российской программы "Венера-Д". Как рассказал журналистам ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, наличие фосфина на Венере не станет автоматическим доказательством жизни на ней и дополнительные исследования все равно понадобятся, для чего аппаратуру "Венеры-Д" также оборудуют должным образом.
Раньше ученые ставили под сомнение наличие жизни на Венере, которая обладает столь горячей атмосферой, что работа в ней космических аппаратов наблюдения была невозможна. Однако ученые предположили, что в верхних слоях атмосферы горячей планеты условия близки к земным. Ранее об обнаружении фосфина в атмосфере Венеры сообщили в Британском Королевском астрономическом обществе.