Республиканцы назвали импичмент Трампа расколом общества США

Смысла в импичменте действующего главы США Дональда Трампа до окончания его президентского срока нет. Об этом заявили республиканцы в Палате представителей США.

Смысла в импичменте действующего главы США Дональда Трампа до окончания его президентского срока нет. Об этом заявили республиканцы в Палате представителей США.

Представители партии республиканцев порекомендовали демократам отказаться от импичмента Дональда Трампа. По их мнению, Сенат не начнет рассматривать обвинения в отношении президента, пока не закончится его срок на посту главы Соединенных Штатов.

"Они (демократы. — Прим. ред.) делают это, прекрасно понимая, что, даже если палата проголосует за, сенат не сможет начать рассмотрение этих обвинений, пока не закончится срок полномочий президента Трампа", — сказал республиканец Том Коул.

По словам конгрессмена, импичмент Дональда Трампа может еще больше расколоть американское общество. Республиканец также обвинил представителей Демократической партии США в нежелании дать возможность палате рассмотреть все факты и опросить свидетелей.