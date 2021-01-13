Бабицкий объяснил, чем обернется для Киева разгорающийся «тарифный майдан»

Президент Украины Владимир Зеленский ранее похвастался, что его команда нашла «интересное решение», благодаря которому зимой 2020 года тарифы на коммунальные услуги снизятся для украинцев почти вдвое. Однако его слова вновь оказались обманом.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее похвастался, что его команда нашла «интересное решение», благодаря которому зимой 2020 года тарифы на коммунальные услуги снизятся для украинцев почти вдвое. Однако его слова вновь оказались обманом.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий.

«По настоянию МВФ тарифы были отпущены в свободное плавание и взлетели до небес. По официальным данным, с 2013 года тарифы на ЖКУ в Украине (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем в 9,2 раза, или на 821%», — напоминает эксперт.

С начала 2021 года жители Украины массово протестуют против очередного повышения тарифов на ЖКУ, и эти акции уже принимают угрожающие для властей масштабы.

В начале текущей недели на протестующие перекрыли дороги сразу в нескольких городах Винницкой области – в Жмеринке, Брацлаве, Гайсине и Тульчине. Кроме того, протесты прокатились по Измаилу и Одессе. На минувших выходных против повышения тарифов выступали жители Харькова, Львова, Николаева, Полтавы, Херсона и Черновцов, а также Харьковской и Полтавской областей.

«География протестов имеет отчетливо выраженную тенденцию к расширению и вполне может распространиться на всю страну. Слишком многих придавило непосильное бремя запредельной стоимости коммунальных услуг», — отмечает Бабицкий.

При этом он добавляет, что хоть пока за протестами и не просматривается ярко выраженной политической подоплеки, ситуация может измениться очень быстро.

Уже сейчас филиалы партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») активно участвуют в организации протестных мероприятий. Члены партии в разных регионах Украины и депутаты местных советов координируют тарифные протесты, создавая для этого штабы и обещая привлечь к акциям местные органы самоуправления.

Кроме того, в стороне не останется и партия «Батькивщина», уверен журналист. Представители партии Юлии Тимошенко активно критикуют тарифную политику нынешних властей.

«Положение очень серьезное, и в украинских СМИ уже появился новый термин — «тарифный майдан». Имеется в виду, что протестная волна, набирая обороты, может завершиться настоящим социальным взрывом, угрожающим смести и правящую команду, и нынешний состав парламента», — предупреждает Бабицкий.

И в администрации президента Украины, по его словам, это, похоже, понимают.

По итогам оперативного совещания, прошедшего на Банковой улице 11 января, офис президента сообщил, что временно исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко подготовил предварительный план, который позволит с 1 февраля снизить тарифы ЖКУ на целых 44%. А до наступления февраля Витренко предлагает установить фиксированные цены на ЖКУ для «уязвимых групп населения». Правда пока не ясно, как будет определяться, кто войдет в «уязвимые группы», к тому же еще надо получить одобрение этой меры в Международном валютном фонде.

«Эта оговорка сразу перечеркивает все благие намерения. Совершенно очевидно, что фонд, жестко обусловивший выделение Украине кредитов рыночными ценами на тарифы, ни при каких обстоятельствах не согласится отменить свое требование», — объясняет Бабицкий.

Зеленский ни при каких обстоятельствах не сорвет договоренности с МВФ, подчеркивает журналист, поэтому очень велика вероятность того, что в феврале тарифы для населения не только не снизятся, но и продолжат расти. Ведь стоимость газа на Украине напрямую зависит от его рыночной цены на рынках Европы, а там цены на топливо растут в условиях зимних холодов.

Можно уверенно ожидать, что украинская оппозиция использует эту возможность и попытается перевести тарифные протесты в политическую плоскость, тем более, что это будет совсем не трудно сделать, отмечает Бабицкий.

«Ни один кабинет, каких бы профессионалов в него ни набрали, при нынешней политической ситуации и диктате МВФ не в состоянии найти инструменты для снижения тарифов», — уверен журналист.

К тому же ситуацию усугубляют дополнительные факторы – введенный из-за коронавируса локдаун, отсутствие вакцины и общий экономический спад. Эти обстоятельства в сочетании могут полностью лишить опоры команду нынешнего президента Украины, заключает Бабицкий.