Американские СМИ сообщили о рекордном падении рейтинга Трампа

Компания Morning Consult провела исследование рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа.

Компания Morning Consult провела исследование рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает газета Politico, рейтинг действующего президента страны опустился до рекордного минимума – 34%, еще 63% высказались против действий главы государства.

В то же время, рейтинг одобрения Трампа среди американцев, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75%. В декабре прошлого года этот показатель составлял 83%.

Независимые избиратели также стали меньше доверять главе государства – только 29% опрошенных высказались в его поддержку.