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19:46   13 Января 2021
Политика

Американские СМИ сообщили о рекордном падении рейтинга Трампа

Американские СМИ сообщили о рекордном падении рейтинга Трампа

Компания Morning Consult провела исследование рейтинга одобрения президента США Дональда Трампа.

Как сообщает газета Politico, рейтинг действующего президента страны опустился до рекордного минимума – 34%, еще 63% высказались против действий главы государства.

В то же время, рейтинг одобрения Трампа среди американцев, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75%. В декабре прошлого года этот показатель составлял 83%.

Независимые избиратели также стали меньше доверять главе государства – только 29% опрошенных высказались в его поддержку.

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#сша #рейтинг #трамп

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