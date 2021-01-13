Медиагруппа «Патриот»
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19:45   13 Января 2021
Общество

Нацгвардия РФ поздравила медиагруппу "Патриот" с Днем печати

Нацгвардия РФ поздравила медиагруппу "Патриот" с Днем печати

Медиагруппа "Патриот" получила поздравление с Днем российской печати от командующего Центральным округом войск Нацгвардии РФ Игоря Голлоева.

Голлоев поздравил медиагруппу с профессиональным праздником и поблагодарил главу "Патриота" Николая Столярчука за освещение деятельности Нацгвардии РФ. Командующий также выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество.

Столярчук, в свою очередь, поздравил коллег с Днем печати и пожелал российским журналистам беспристрастной работы. Глава медиагруппы "Патриот" выразил признательность Нацгвардии РФ за полученные поздравления и заверил, что "Патриот" продолжит трудиться на благо Родины.

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