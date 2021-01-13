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19:43   13 Января 2021
Политика

Палата представителей США приступила к голосованию за резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей США приступила к голосованию за резолюцию об импичменте Трампа

Голосование за резолюцию об импичменте президента Америки Дональда Трампа началось в Палате представителей США. Дебаты проходят 13 января.

Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Документ после рассмотрения Палатой представителей перейдет сенаторам.

Авторы резолюции требуют лишить Трампа права занимать выборные должности. Если импичмент примут, он не сможет стать кандидатом в президенты в 2024 году.

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#сша #трамп #импичмент

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