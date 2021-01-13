Банки в России хотят обязать реструктуризировать долги заемщиков

Для снижения кредитной нагрузки на россиян Госдума РФ рассматривает возможность ввести в банках обязательную реструктуризацию обязательств.

Для снижения кредитной нагрузки на россиян Госдума РФ рассматривает возможность ввести в банках обязательную реструктуризацию обязательств.

На конец 2020 года в стране был зафиксирован исторический максимум объема просроченной задолженности кредитов граждан. Превысив показатель 2019 года, показатель вырос на 114 млрд рублей и достиг 912 млрд рублей. Приставы сейчас имеют порядка 11,7 млн исполнительных производств. Некоторые россияне в прошлом году лишились работы, отмечается снижение доходов, объяснила заместитель председателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.

При этом предлагается обязать банки реструктуризировать кредиты в связи с серьезными обстоятельствами, например, потерей работы. Кроме того, предлагается ввести мораторий на взыскание одного МРОТ со счета должника, если сумма не больше половины его дохода.

Инициативу обязать банки объяснять причину отказа в выдаче кредита ранее раскритиковали в Ассоциации банков России. Одна из причин — сохранение коммерческой тайны, пишет Федеральное агентство новостей.