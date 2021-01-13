Киевский журналист назвал действующее руководство Украины инфантильным

Украина в интеллектуальном плане отстает от остального мира. Об этом заявил киевский журналист Леонид Швец.

Украина в интеллектуальном плане отстает от остального мира. Об этом заявил киевский журналист Леонид Швец.

По его мнению, это связано с тем, что украинцы грызут "объедки с интеллектуального стола", на котором остальные страны пытаются осмыслить происходящее в мире. Страна, словно сорока, хватает "самые яркие фантики". Швец считает, что Незалежная в настоящее время не является полноценным субъектом.

"Украина не является субъектом в данном случае — мы объект и, причем, объект пятой степени, абсолютно неинтересный, и это очень обидно. Можно ли тут что-то сделать? Неуверен, потому что это функция образования, культуры и элиты", – отметил Швец.

Украинский журналист признал, что за 30 лет существования у украинского государства не было "золотого века", который можно было бы повторить, а сейчас, когда весь мир развивается и совершенствуется, страна стоит на обочине. Швец также убежден, что Незалежной руководит инфантильное руководство.