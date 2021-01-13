Мария Бутина оценила блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Блокировка аккаунта президента США подрывает доверие к государству, считает член ОП РФ Мария Бутина.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина прокомментировала ситуацию вокруг блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook. По ее словам, такие действия нельзя сравнивать с удалением экстремистского контента из сети.

Определенный контент признается опасным строго по решению суда и после запроса государственных органов, подчеркивает член ОП. Ситуация с блокировкой аккаунта Трампа показала, что в Соединенных Штатах отдельные компании «имеют исключительное право» судить других, высказалась Бутина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Есть ощущения, это политический заказ. На мой взгляд, США играют с огнем. Насколько удастся сдерживать эту силу? В какой-то момент руководство соцсетей решит, что демократы продвигают "не ту" политику. И им отключат Twitter, Facebook, облако Google. А ведь в соцсетях и люди зарабатывают большие деньги, это во -первых. А во-вторых - это хостинг и облака. Сколько госстркутур США сотрудничают с этим компаниями? Приходит в один день чиновник из Конгресса на работу, а там "доступ к облаку закрыт", — рассуждает Бутина.

Ранее Twitter навсегда заморозил учетную запись Трампа в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, на минувшей неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям президента США на разные сроки.

Поводом стали его обращения к протестующим, которые 6 января захватили здание Конгресса США во время утверждения результатов выборов. С одной стороны, президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но с другой — называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования. Бутина считает такие меры недопустимым и подрывающими доверие к государству.

«Суть государства и государственного управления в том, что люди доверяют неком инструменту, а баланс законодательной и использование власти разрабатывается века. Сейчас все переходит в руки неизвестных лиц и крупного капитала. Это очень страшно. Это хуже, чем Оруэлл», — заключила гостья пресс-конференции.

Под блокировку попала не только личная страница президента США @realdonaldtrump, Но и аккаунт его предвыборного штаба. Через некоторое время глава государства вышел на связь через президентский аккаунт @POTUS, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать».

45-й президент пообещал создать собственную платформу для общения со сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено. В Twitter дали понять, что будут пресекать все попытки Дональда Трампа обойти блокировку в социальной сети.

Ранее Мария Бутина прокомментировала текущую ситуацию в США. По ее словам, последнее время американская власть руководствуется правилом «чем хуже, тем лучше» при принятии тех или иных решений.